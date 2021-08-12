Isparta’da yaşlı adam 36 gündür kayıp

Isparta’da yalnız yaşadığı evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 82 yaşındaki Veli Karaboğa, aradan 36 gün geçmesine rağmen bulunamadı.

Emre Mahallesi’nde 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Veli Karaboğa, 7 Temmuz günü sabah saatlerinde evinden yürüyerek çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Karaboğa’nın 4 çocuğu babalarının bulunması için polise başvurdu. Yapılan incelemede Karaboğa’nın kaybolduğu gün kent merkezinde 2 güvenlik kamerasına yürürken görüntüsü yansıdı. Ailesinin ve polisin yaptığı araştırmada Veli Karaboğa’dan henüz bir haber alınmadı.

“Hayatından endişe ediyoruz”

Veli Karaboğa’nın kızı Döndü Tonguç, babasından 36 gündür haber alamadıklarını belirterek, bazı yerlerden ihbarlar geldiğini ancak gidip baktıklarında hiçbir şeyin çıkmadığını söyledi. Tonguç, “Babam için küçük ihbarlar geliyor. Eğirdir ve Burdur Askeriye yolunda görüldüğüne dair arayanlar oldu. Kardeşlerim gidip baktılar ama her iki yerde de bulamadık. Babamın bulunması konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz. Hayatından endişe ediyoruz” dedi.