Isparta’da yangın söndürme ekipmanları satan firmalar yangın bölgesine ücretsiz destek verdi

Isparta’da Ağustos ayı başında çıkan orman yangınları nedeniyle yangın söndürme ekipmanlarının fahiş fiyatlara satıldığı iddiası üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Isparta’da fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Isparta’da yapılan denetimlerde yangın söndürme ekipmanları satan firmaların fiyatları yükseltmediği belirlendi. Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, ““Firmalarımız fiyat artışlarının aksine yangın bölgesine ücretsiz ekipman gönderdi” dedi.

Son dönemlerde çıkan orman yangınları ile mücadele ederken yangın söndürme ekipmanlarının fahiş fiyatlara satıldığı iddiası üzerine Ticaret Bakanlığını harekete geçti. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yangın söndürme ekipmanları satan firmaları sıkı denetim altına aldı. Sütçüler çandır’da çıkan orman yangını nedeniyle Isparta Ticaret İl Müdürlüğü de kentte yangın söndürme ekipmanları satan firmaları denetledi. Denetimlerin ardından Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger Isparta’da ki yangın söndürme ekipmanları satan firmaların, yangının yaşandığı günlerde söndürme ekipmanlarına fiyat eklemediklerini söyledi.