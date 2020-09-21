Isparta’da vaka artışlarının ardından toplu ulaşımda denetimler arttırıldı
ISPARTA’DA KORONA VİRÜS VAKA ARTIŞLARININ YAŞANMASININ ARDINDAN TAKSİ VE HALK OTOBÜSLERİNDEKİ DENETİMLER ARTTIRILDI. EMNİYET EKİPLERİ, TAKSİ VE OTOBÜSLERDE YAPTIĞI DENETİMLERDE KURALLARA UYULUP, UYULMADIĞINI KONTROL ETTİ.
Isparta’da korona virüs vaka artışlarının yaşanmasının ardından taksi ve halk otobüslerindeki denetimler arttırıldı. Emniyet ekipleri, taksi ve otobüslerde yaptığı denetimlerde kurallara uyulup, uyulmadığını kontrol etti.
Isparta’da son haftalarda korona virüs vaka sayısında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta bilim kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıkladığı yoğun bakım yatak doluluk oranında ise Isparta yüzde 64,5 olarak gösterildi. Vaka artışlarının yaşandığı kentte denetimler de arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taksi ve halk otobüslerinde denetimler gerçekleştirdi. 6 Mart Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde taksi ve halk otobüslerinde belirlenen tedbirleri uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Emniyet ekipleri taksilerde maske ve dezenfektan kuralına dikkat ederken, halk otobüslerinde de maske ve oturma düzeni kontrol edildi. Halk otobüslerinde boş bırakılması gereken koltuklara oturan vatandaşlar ise uyarıldı. Denetimlerin sürekli olarak devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, kentte vatandaşlar polis araçlarından yapılan anonslarla sürekli olarak maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılıyor.
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0