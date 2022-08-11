banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Isparta’nın Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

ISPARTA 11.08.2022, 14:45
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Isparta’nın Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyünde bir şahsın evinde Hint keneviri ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyon yapılan evde; 7 kök kenevir bitkisi, 40 gram kubar esrar ve 84 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Y.D. (20) hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu