Isparta’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta’nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gönen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Naltı (38) idaresindeki 32 PF 841 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. (31), H.Y. (31) ve K.Y. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Hasan Naltı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.