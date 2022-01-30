Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 4 bin 236 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Isparta’da kasım ayında 189 bin 855 olan araç sayısı, 1 ayda 4 bin 236 artarak 190 bin 91’e yükseldi.

Isparta’da araç sayısı her geçen gün artıyor. Kentte araç sayısı 200 bine yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Isparta’daki araç sayısı 1 ayda 4 bin 236 arttı. Kasım ayında 189 bin 855 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 190 bin 91’e yükseldi. Söz konusu 190 bin 91 aracın büyük bir kısmını otomobiller oluşturdu. İlde trafiğe kayıtlı 87 bin 210 otomobil bulunurken, trafiğe kayıtlı araçların 43 bin 631’ini motosiklet, 23 bin 926’sını traktör ve 26 bin 359’unu kamyonet oluşturdu. Diğerleri ise minibüs, otobüs ve kamyon gibi araçları kapsıyor.

Batı Akdeniz’in diğer illeri Burdur’da 142 bin 486 ve Antalya’da ise 1 milyon 219 bin araç trafiğe kayıtlı.