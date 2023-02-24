Isparta’da tarım aletlerini çalan 6 şüpheli yakalandı

Isparta Yazısöğüt köyünde tarım aleti çaldıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde 9-13 Şubat tarihleri arasında H.K isimli şahsa ait tarladan 2 adet tarım aleti çaldıkları tespit edilen İ.K, M.K, M.A.N,H.T,S.T ve A.M.A isimli 6 şüpheli şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen takip neticesinde hırsızlık yaparken kullanmış oldukları araç ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerin çaldıkları tarım aletlerini Isparta merkez Petek Sanayi bölgesinde hurdacılık yapan G.A ve E.A isimli şahıslara sattıkları tespit edilerek işyerinde yapılan kontrolde çalınan tarım aleti sahibine teslim edildi.