Isparta’da tablet ve bilgisayar satışlarında artış yaşanıyor

Isparta’da uzaktan eğitim süreciyle birlikte son dönemde tablet ve bilgisayar satışlarında artış yaşanıyor. Talebin fazla olması hem tablet hem de bilgisayar fiyatlarını yükseltmiş durumda.

Türkiye’de korona virüs (Kovid-19) salgını görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana okullarda uzaktan eğitim yürütülüyor. 21 Eylül itibariyle okullarda eğitim öğretim kademeli olarak açılmaya başlansa da uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Eğitimin uzaktan eğitimle sürdürülmesi akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışlarını da arttırdı. Isparta’da da özellikle tablet ve bilgisayar satışlarında son dönemde artış yaşanıyor. Ancak talebin fazla olmasından dolayı tablet ve bilgisayar fiyatlarında yüzde 50’ye yakın artış var.

Tablet satışı yapan Mehmet Erdoğan, uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte tablet satışlarında müthiş bir hızlanma olduğunu söyledi. Velilerin çocuklarının sunulan imkandan faydalanması ve eğitimsiz kalmaması için akıllı telefon, tablet ve bilgisayara yöneldiğini ifade eden Erdoğan, “Tablet fiyatları uygun olduğu için satışlar, akıllı cep telefonlarına göre daha hızlı. Ancak herkesin yüklenmesinden dolayı tablet fiyatlarında yüzde 40’lara varan bir yükselme oldu. Onun için aileler de bunu karşılamakta şu anda sıkıntı çekiyorlar” dedi.

Tablet almaya gelenlerin genelde aradıkları özelliklerden bahseden Erdoğan, “Aranan özellik EBA’yı ya da uzaktan eğitim için kullanılan programları desteklemesi oluyor. Ayrıca belli bir marka olmasını tercih ediyorlar. Piyasada birçok firmanın tableti var. Onları pek tercih etmiyorlar ama bilinen, ulusal markaları tercih ediyorlar. Tabi bu markalarda da EBA ve diğer uzaktan eğitim programlarını desteklemesi lazım” ifadelerini kullandı.

Mehmet Erdoğan, tablette şu anda tercih edilen fiyat aralığının 800-1500 TL, akıllı cep telefonlarında ise 1000-2000 lira olduğunu söyledi. Akıllı telefon temininde sıkıntı olmadığını ancak tabletlerde talepten dolayı sorun yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, “Fiyatlar çok fazla yükseldi. Tedarikte zorlanıyoruz, sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz. Sattığımız fiyatın üzerinde bir fiyatla kendimiz alıyoruz çünkü çok fazla talep var” dedi.

Bilgisayar satışı yapan Faruk Çoban da pandemi döneminde birçok sektörde durgunluk yaşanmasına rağmen kendi sektörlerinde hareket olduğunu ifade etti. Çoban, “Bunun sebebi de uzaktan eğitim. Uzaktan eğitime bağlı olarak tablet ve bilgisayar her evde ihtiyaç. Her evde bir bilgisayar olması gerekirken bugün, aynı evde nüfusa göre 4-5 bilgisayar kullanan ailelerimiz var. Satış olarak belki de son 5 yılın en üst seviyelerindeyiz. Çünkü her gelen tablet veya bilgisayar soruyor. Dolayısıyla işlerimiz şu anda baya hareketli” dedi.

Ürün temininde sıkıntı yaşadıklarına değinen Çoban, Türkiye’de aşırı talepten dolayı firmaların fiyatları ister istemez ürünlere yansıttıklarını belirtti. Çoban, “Son 2 ayda fiyatlarda yüzde 40-50 arasında artış oldu. Ama talebe cevap verilemediği için bu fiyatlara yansıyor” diye konuştu.

Giriş seviyesindeki bir cihazın EBA ve uzaktan eğitim programlarını desteklediğini ifade eden Çoban, “Ama giriş seviyesinde daha önce 1500-2000 lira arasında sattığımız laptoplar bugün 3500-4000 TL arasında” dedi.