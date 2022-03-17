Isparta’da su ürünleri av yasağı başladı

Isparta sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığının yasaklandığı bildirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Su ürünleri av yasakları boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca balıkçı kayıklarının içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasaktır. Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir-Hoyran Gölü, Karacaören-1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda Gümüşi Havuz balığı haricinde amatör sportif avcılık da yasaktır. Avlanma yasağı döneminde stok tespiti yapılmış balıkların satışı, İl ve İlçe Müdürlüklerimizin iznine tabidir. Satış yapanların satış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca, stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir. Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır. Balıkçılarımızın ve amatör balıkçılık yapan vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri, sürdürülebilir balıkçılık açısından önem arz etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.