Isparta’da son bir ayda 115 şüpheli tutuklandı

Isparta’da emniyet ekiplerinin Ağustos ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda 21’i hırsızlık şüphelisi olmak üzere toplam 115 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında yapılan çalışmalarda 37 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla bağlantılı 49 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adli makamlarca UYAP aranması bulunan 109 şahıs yakalanırken 94’ü tutuklandı. Kentte Ağustos ayında yapılan çalışmalarda toplam 115 şahıs tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda aralarında kasten yaralama suçundan 18 yıl, 1 ay, 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.Ö., hırsızlık suçundan 15 yıl, 9 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., hırsızlık suçundan 14 yıl, 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö., askeri ceza kanuna muhalefet suçundan 13 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.S. ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 11 yıl, 5 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası Y.D. isimli şahıs da yakalandı.