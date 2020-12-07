Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 kişiye 204 bin 750 TL para cezası uygulandı

Isparta’da hafta sonunda gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 kişiye toplam 204 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00’da başlayarak cumartesi ve pazar gününü kapsayıp pazartesi saat 05.00’a kadar süren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Isparta’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakimdi. Kentte vatandaşların kısıtlamaya çok büyük oranda uyduğu görüldü.

65 kişiye işlem yapıldı

Kısıtlama süresince güvenlik güçleri de 56 saat boyunca uygulamalarına devam etti. İl merkezinde yapılan uygulamalarda araçlarıyla ya da yaya olarak sokakta bulunan vatandaşlara istisna kişiler arasında olup olmadıkları sorularak gerekli belgeleri ibraz etmeleri istendi. Denetimler sonucunda kısıtlamayı ihlal eden 65 kişiye toplam 204 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Valilikten kurallara uyan vatandaşlara teşekkür

Valilikten yapılan açıklamada, “Isparta Valiliği olarak kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kurallara istisnasız uymak mücadeledeki en büyük gücümüz. Unutmamalıyız ki; alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğine, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir” denildi.