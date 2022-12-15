Isparta’da şok uygulamada 7 şahıs hakkında adli işlem

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından son 1 haftada yapılan 38 şok uygulamada 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde son 1 hafta içinde yapılan 38 şok uygulamada 685 şahıs sorgulandı. Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 6 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak”, 1 şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek veya imal etmek” suçundan toplamda 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.