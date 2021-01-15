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Isparta’da silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı
Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kaçak tabanca ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
ISPARTA 15.01.2021, 16:28
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Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kaçak tabanca ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Şarkikaraağaç ilçesinde bir şahsın silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda ilçede bir şahsın aracında yapılan aramada 3 adet kurusıkıdan bozma 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili Z.E. (34) isimli şahıs gözaltına alındı.
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