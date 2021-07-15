banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

Isparta’da şehitler dualarla anıldı

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler unutulmadı. Garnizon Şehitliğinde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

ISPARTA 15.07.2021, 14:52
Isparta’da şehitler dualarla anıldı
banner502

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler unutulmadı. Garnizon Şehitliğinde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent protokolü, Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki ziyarete Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Garnizon Şehitliğindeki törende ilk olarak Kur’an-ı Kerim okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Seymenoğlu ve beraberindeki heyet tarafından şehitlik ziyareti yapıldı, şehitliklere karanfil bırakıldı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501