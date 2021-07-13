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Isparta’da şehidin adı okulda yaşatılacak

ISPARTA (İHA) Isparta’nın Eğirdir ilçesinde çarşı bekçisi olarak görev yaptığı esnada 1996 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası şehadet mertebesine ulaşan şehit Muhammet Korkmaz’ın ismi ilçeye bağlı Sarıidris Kasabası’nda bulunan ilkokula verildi.

ISPARTA 13.07.2021, 14:17
Isparta’da şehidin adı okulda yaşatılacak
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ISPARTA (İHA) Isparta’nın Eğirdir ilçesinde çarşı bekçisi olarak görev yaptığı esnada 1996 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası şehadet mertebesine ulaşan şehit Muhammet Korkmaz’ın ismi ilçeye bağlı Sarıidris Kasabası’nda bulunan ilkokula verildi.

Şehit Muhammet Korkmaz’ın isminin ilçedeki okula verilmesinden dolayı son derece memnun olan ailesi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret ederek, devletin aldığı bu karardan dolayı teşekkür ettiler.

Vali Ömer Seymenoğlu, şehit Muhammet Korkmaz’ın oğulları Bayram ve Osman Korkmaz, damadı Hakkı Çilli ile 3 torununu valilik makamında ağırladı.

Vali Seymenoğlu, devletin vatanın bölünmez bütünlüğü adına canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerin yakınları ile kahraman gazilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Vali Seymenoğlu şehit Muhammet Korkmaz’ın ailesi ile fotoğraf çekildi.
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