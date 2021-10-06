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Isparta’da salgın döneminde 2 bin 600 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi

Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında izole durumda bulunan ya da yurtlarda karantina altında olup süreçten etkilenen, hanesinde engelli olup onların bakımını yapan ve sürekli evde bulunmaktan dolayı sıkıntı yaşayan kişilere yönelik telefonla COVID-19 Psikososyal Destek hizmeti veriliyor.

ISPARTA 06.10.2021, 15:34
Isparta’da salgın döneminde 2 bin 600 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi

Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında izole durumda bulunan ya da yurtlarda karantina altında olup süreçten etkilenen, hanesinde engelli olup onların bakımını yapan ve sürekli evde bulunmaktan dolayı sıkıntı yaşayan kişilere yönelik telefonla COVID-19 Psikososyal Destek hizmeti veriliyor.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta’da salgın sürecinde yakınlarını kaybedenlere ve karantinaya alınan pozitif vakalara Psikososyal Destek Hizmeti sunuyor. Salgın döneminde bu tür psikolojik sorunlar yaşayan 2 bin 600 kişiye ekiplerce psikososyal destek imkanı sunduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, aktif olarak 6 psikoloğun görev başında olduğunu söyledi. İl Müdürü Yakup Kütük, psikososyal destek hizmetinin ilçelerinde de yüz yüze ya da telefonla gerçekleştirildiğini belirtti.

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