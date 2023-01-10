Isparta’da sahte alkol operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 Ocak tarihinde, kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele çerçevesinde Senirkent ilçesinde operasyon düzenlendi. Kaçak olarak üretildiği tespit edilen, 4 adet plastik tank içerisinde toplam 2 bin 650 litre alkol ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılarak kaçak içki ve malzemelere el konuldu.