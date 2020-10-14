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Isparta’da otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü
ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TIR’A ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MURAT KOCABAŞ(21) HAYATINI KAYBETTİ.
ISPARTA 14.10.2020, 09:27
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde otomobilin TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Murat Kocabaş(21) hayatını kaybetti.
Kaza dün saat 20.30 sıralarında Yalvaç-Senirkent karayolunda meydana geldi. Murat Kocabaş’ın idaresindeki 20 FU 997 plakalı Fıat Tipo marka otomobil, 32 YN 608 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Murat Kocabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocabaş’ın cenazesi itfaiyenin yardımıyla araç içerisinden çıkarılarak morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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