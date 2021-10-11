Son Dakika
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Isparta’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
ISPARTA 11.10.2021, 16:31
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.40 sırasında Eğirdir-Isparta karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. İl merkezinden Eğirdir’e doğru seyir halindeki Osman Ş., yönetimindeki 42 AFZ 065 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Yaralılar sürücü Osman Ş. ve yolcu Serhan Ç., ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.