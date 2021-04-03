Son Dakika
Yufkacı Muammer olayında 3. kadın her şeyi anlattı: 'Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık'
Isparta’da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı
Isparta’da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
ISPARTA 03.04.2021, 12:50
2
Isparta’da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza gece saat 02.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 156 cadde ile 2912 sokak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y. C., idaresindeki 34 DBP 310 plakalı otomobil ile Ö. T., yönetimindeki 32 T 0024 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte ticari takside yolcu olarak bulunan H.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.