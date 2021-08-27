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Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Isparta’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ISPARTA 27.08.2021, 15:26
Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Isparta’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 22 Ağustos’ta saat 13.10 sıralarında Isparta-Eğirdir yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki OGAD3232 plakalı Almanya plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Zeki S. yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken motosiklet sürücüsü Zeki S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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