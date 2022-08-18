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Isparta’da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama

Isparta’da park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

ISPARTA 18.08.2022, 13:54
Isparta’da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama

Isparta’da park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepeci Mahallesinde park halindeki otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Aracın çalındığı bölge ve geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin N.S, M.B.G, O.E, F.K ve A.Ü., olduğunu belirledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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