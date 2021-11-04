banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
Yazık oldu Galatasaray!
Yazık oldu Galatasaray!
Nijer’de kasabaya silahlı saldırı: 60 ölü
Nijer’de kasabaya silahlı saldırı: 60 ölü

Isparta’da Ortaöğretim nitelik geliştirme çalıştayı gerçekleştirdi

Isparta genelindeki ortaöğretim kurumlarımızda eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, okulların kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla “Isparta Ortaöğretim Nitelik Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

ISPARTA 04.11.2021, 23:10
Isparta’da Ortaöğretim nitelik geliştirme çalıştayı gerçekleştirdi

Isparta genelindeki ortaöğretim kurumlarımızda eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, okulların kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla “Isparta Ortaöğretim Nitelik Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ömer Seymenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, akademisyenler, maarif müfettişleri, okul yöneticileri, öğretmenler, STK temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasında eğitim konusunun çok özel ve önemli bir başlık olduğunu belirten Vali Ömer Seymenoğlu, öğrenme sadece okulda değil okul dışında da devam etsin mesajı verdi. Vali Seymenoğlu, “Okulda eğitim önemli ama öğrencilerimizin, okullarında eğitim almasının yanında mutlaka sosyalleşmesini, ekonomide yer almasını, sportif faaliyetlerde yer almasını destekliyorum. Öğrencilerimizin sadece okulda değil okul dışında da eğitilmesi gerekiyor. Sizden ricam ne olur bunu biraz daha ön plana çıkaralım” dedi.

Çalıştayın çok nitelikli olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu, “Çalıştay çok nitelikli. Buradan bir çıkarım elde etmemiz lazım. Çünkü bu şehrin eğitim anlamında vebali başta ben olmak üzere hepimizin üzerinde. Eğitim başarısını bir tık daha yukarıya taşımadaki sorumluluk da başta ben olmak üzere hepimize düşüyor” şeklinde konuştu.

Okuldaki başarının asıl etkisinin öğretmene bağlı olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “Eğitim-öğretimde fiziki ortam çok önemli ama eğitimi planlamamız için, öğrencilerimizin başarısını daha yukarı taşımak için tek başına çok da etkili değil. Eğitimde asıl etkili olan öğretmenlerdir arkadaşlar. Öğretmeni sınıfta öğrencisi ile baş başa bırakacak şekilde okul yöneticilerimizin okullarımızı yönetmesi gerekiyor” dedi.

Isparta’nın eğitim şehri olduğunu yineleyen Vali Seymenoğlu, “Isparta eğitim şehri arkadaşlar. İki üniversitemizde 70 bin civarında öğrencimiz var. bunun yanında yaklaşık 68 bin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencimiz var. Gerek yüksek tahsilde gerekse ortaöğretimde, ilköğretimde eğitim şehriyiz. Eğitim şehri olduğumuza göre güçlüyüz. Hedef koymamız lazım. Bu çalıştaylar sonucunda kendimize hedef koyduğumuzda bir fırsat doğuracaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6