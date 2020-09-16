Isparta’da ‘Okulum Temiz Belgesi’ni alan ilk devlet okulu Hızırbey Ortaokulu oldu

Isparta’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü protokolü kapsamında gerekli şartları yerine getiren eğitim kurumlarına verilen ‘Okulum Temiz Belgesi’ni alan ilk devlet okulu Hızırbey Ortaokulu oldu.

Isparta’da Hızırbey Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla verilen ‘Okulum Temiz Belgesi’ni aldı. Hızırbey Ortaokulu, kentte bu belgeyi alan ilk devlet okulu oldu. Bu kapsamda okulun her yerine sosyal mesafe ve diğer korona virüs tedbirlerini hatırlatıcı broşür ile levhalar asıldı. Ayrıca tuvaletler gerekli hijyen koşullarına uygun hale getirilirken, okul ve sınıf girişlerine dezenfektan yerleştirildi.

‘Okulum Temiz Belgesi’ni Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, okulda düzenlenen törenle Hızırbey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akar’a takdim etti.

“Tüm okullarımızı bu belgeyi almaya davet ediyoruz”

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, tüm okulları ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya davet etti. Yılmaz, “İlk devlet okulu olarak Hızırbey Ortaokulu’nun bu belgeyi alması bizi ayrıca memnun etti. Hem okulun bir velisi olarak hem de il milli eğitim müdürü olarak bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Okul müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu belgenin okulumuza yakıştığını düşünüyor ve tüm okullarımızın bunu örnek almasını temenni ediyoruz” dedi.

“Belgeyi koruma adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Hızırbey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akar ise belgeyi almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Belgenin alınmasında kendilerine destek verenlere teşekkür eden Akar, “Okulumuza bu belge yakıştı. Bu belgeyi koruma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“5 saatlik bir denetimden geçtik”

‘Okulum Temiz Belgesi’ almak için 5 saatlik bir denetimden geçtiklerinin altını çizen Okul Müdürü Akar, denetimlerde pandemi sürecine uygun olarak tüm hijyen koşullarının yerine getirilip, getirilmediğine bakıldığını söyledi. Akar, “Normal çöp kovalarından maskelerin atılacağı çöp kovalarına, tuvaletlerden, uyarı broşür ve levhalarına kadar çok kapsamlı bir çalışma oldu. Bunun yanında da sayfalar dolusu mevzuatlar ve talimatlar var. Biz bunların hepsini yerine getirdik, başarılı şekilde denetimi de geçtik. Okulumuzun tüm paydaşları adına bu belgeyi alıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ve Okul Müdürü Akar, sınıfları gezerek, alınan tedbirleri yerinde inceledi.