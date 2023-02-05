Isparta’da okullara kar tatili

Isparta’da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “Isparta ili genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten; her tür ve derecedeki resmi/özel örgün (ilkokul-ortaokul-lise) ve yaygın eğitim kurumlan ile okul öncesi eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel öğretim kurslarındaki eğitim/öğretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 bir gün süre ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.