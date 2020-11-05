Isparta’da muhtarın çalıştırdığı sporcuların dart başarısı
SPO ISPARTA’DA MUHTARIN ÇALIŞTIRDIĞI SPORCULARIN DART BAŞARISI (FOTOĞRAFLI) ALİ SERKAN AYGÜN ISPARTA (İHA)-ISPARTA’DA DÜZENLENEN DART TURNUVASINDA ZAFER MAHALLESİ MUHTARI VE ANTRENÖR RECEP GÜRDAL’IN ÇALIŞTIRDIĞI SPORCULARDAN 4’Ü İL BİRİNCİSİ OLURKEN, 3’Ü İL İKİNCİLİĞİ, 5 SPORCU DA İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ. ISPARTA’DA DART VE BOCCE ANTRENÖRLÜĞÜ YAPAN ZAFER MAHALLESİ MUHTARI RECEP GÜRDAL, KENDİ MAHALLESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK MAHALLEDE BULUNAN GENÇLERİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMALARI VE SPORU SEVMELERİ ADINA HAREKETE GEÇTİ. GENÇLERE BİREYSEL OLARAK DART VE BOCCE EĞİTİMLERİ VEREN GÜRDAL, AYAK TENİSİ ALANINDA DA ÇALIŞMALAR YAPMAK ÜZERE HAZIRLADIĞI PROJEYİ ISPARTA VALİLİĞİNE SUNDU. GÜRDAL’IN KURDUĞU ZAFER SPOR KULÜBÜ’NDE 25 DART, BOCCE VE DİĞER ALANLARDA SPORCU BULUNUYOR. MUHTAR RECEP GÜRDAL’IN ÇALIŞTIRDIĞI SPORCULAR TURNUVALARDA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİYOR. 31 EKİM’DE KENTTE DÜZENLENEN DART TURNUVASINDA GÜRDAL’IN ÖĞRENCİLERİNDEN ERKEK YILDIZLAR KATEGORİSİNDE MÜSLÜM TEKİN, GENÇ ERKEKLERDE MUHAMMET KILIÇ VE GENÇ KIZLAR KATEGORİSİNDE DİCLE TARİ İLE YILDIZ KIZLARDA DENİZ CEHLİN SALTI İL BİRİNCİSİ OLDULAR. YİNE AYNI TURNUVADA GÜRDAL’IN ÇALIŞTIRDIĞI SPORCULARDAN EMRE SARPDAĞ GENÇ ERKEKLER, DURU DEVECİ YILDIZ KIZLAR, NİHAT KILIÇ YILDIZ ERKEKLER KATEGORİLERİNDE İL İKİNCİSİ, GENÇ KIZLARDA NURSENA ÇELİK, YILDIZ KIZLARDA AYŞE BELİNAY YALÇIN VE NİSA GÜLAL, YILDIZ ERKEKLERDE İSE OSMAN ŞENGÜN İLE GÖKHAN KILIÇ İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİLER. MUHTAR VE ANTRENÖR RECEP GÜRDAL, KENDİLERİNE SPOR ALANINDAKİ ÇALIŞMALARDA DESTEK VEREN ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU, ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TEŞEKKÜR ETTİ. (ASA
Isparta’da düzenlenen dart turnuvasında Zafer Mahallesi muhtarı ve antrenör Recep Gürdal’ın çalıştırdığı sporculardan 4’ü il birincisi olurken, 3’ü il ikinciliği, 5 sporcu da il üçüncülüğü elde etti.
Isparta’da dart ve bocce antrenörlüğü yapan Zafer Mahallesi muhtarı Recep Gürdal, kendi mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede bulunan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sporu sevmeleri adına harekete geçti. Gençlere bireysel olarak dart ve bocce eğitimleri veren Gürdal, ayak tenisi alanında da çalışmalar yapmak üzere hazırladığı projeyi Isparta Valiliğine sundu. Gürdal’ın kurduğu Zafer Spor Kulübü’nde 25 dart, bocce ve diğer alanlarda sporcu bulunuyor.
Muhtar Recep Gürdal’ın çalıştırdığı sporcular turnuvalarda önemli başarılar elde ediyor. 31 Ekim’de kentte düzenlenen dart turnuvasında Gürdal’ın öğrencilerinden erkek yıldızlar kategorisinde Müslüm Tekin, genç erkeklerde Muhammet Kılıç ve genç kızlar kategorisinde Dicle Tari ile yıldız kızlarda Deniz Cehlin Saltı il birincisi oldular. Yine aynı turnuvada Gürdal’ın çalıştırdığı sporculardan Emre Sarpdağ genç erkekler, Duru Deveci yıldız kızlar, Nihat Kılıç yıldız erkekler kategorilerinde il ikincisi, genç kızlarda Nursena Çelik, yıldız kızlarda Ayşe Belinay Yalçın ve Nisa Gülal, yıldız erkeklerde ise Osman Şengün ile Gökhan Kılıç il üçüncülüğü elde ettiler.
Muhtar ve antrenör Recep Gürdal, kendilerine spor alanındaki çalışmalarda destek veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3