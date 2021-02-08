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Isparta’da meyvebirlik kurulması için harekete geçildi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) yönetimi, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile bir araya gelerek meyvebirlik kurulması yönündeki çalışmaları masaya yatırdı.

ISPARTA 08.02.2021, 20:51
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Isparta’da meyvebirlik kurulması için harekete geçildi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) yönetimi, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile bir araya gelerek meyvebirlik kurulması yönündeki çalışmaları masaya yatırdı.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’ün katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Meclis Başkanı Osman Şahlan ev sahipliği yaptı. Tarım İl Müdürü Eyüp Adıgüzel ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger’in de katıldığı toplantıya ITSO Yönetimi, Tarım Meslek Komitesi üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Müslahattin Can Selçuk, meyvecilik sektörü temsilcileri katıldı.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, açılış konuşmasında birlikleşmenin önemine dikkat çekerek 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen URGE projesinin ihracata olan katkısını anlattı. Tutar, şöyle konuştu: “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2015-2018 yılları arasında elmada URGE projesi yapmıştık. O zaman elmada ihracat hacmimiz 1 milyon dolar idi. URGE projesi kapsamında 15 ülkeye gittik, 16 ülkeden ilimize geldiler. Ticari görüşmeler oldu. Bugün elma ihracatımız 10 milyon dolar. En büyük alıcı ülke Hindistan. Buradaki amacımız elmada birlik kurmak, birlik olmak. Bu sayede inşallah elmamız daha değerli olacak.

Isparta’nın yaptığı ihracat toplam 328 milyon dolar. Yaş sebze ve meyve ihracatımız ise 68 milyon TL. İhracatımızı daha da artırmak istiyoruz ama yapılması gerekenler de var. Tarımsal sit anlamına gelen büyük ova uygulaması ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Mevcut depolarımızı büyütemiyoruz, yeni depo ya da tesis kuramıyoruz. Tarımsal sanayi yatırımları ile ilgili büyük ova uygulamasında gevşetme olmalıdır. Tarımsal sanayi ancak böyle büyüyecektir.”

Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de Isparta tarımı için yeni bir yol haritası çizdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Burada yaptığımız toplantı ve attığımız adımlar Isparta’nın tarımdaki yol haritasını oluşturacaktır. Bu adım, Isparta tarımı, meyveciliği, tesisleşmeyi ve kaliteyi yükseltecektir. Isparta’da kuracağımız birlik ülkemize örnek olacaktır. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçecek, kayıt dışılığı ortadan kaldırılması, ürünün değerlenmesi ve kayıtlı ekonomi adına büyük bir adım atılacaktır. Isparta’nın dönüm noktası olacaktır.”

ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ise Isparta için birlikleşmenin aciliyet taşıdığını söyledi. Fransa’da gördüğü birlikleşme sistemini anlatan Şahlan, “Ferdi hareket edersek rekabet edemeyiz. Maliyetlerimiz yüksek olur. Birlik olursak maliyetleri düşürürüz. Bahçelerimizi fabrika gibi profesyonel olarak işletmeliyiz. Kişisel değil, ferdi değil, BİZ olalım” dedi.

Toplantı daha sonra sektör temsilcilerinin görüşlerini ifade etmesi ile devam etti.
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