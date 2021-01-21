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Isparta’da mesleki ve teknik liseleri için istihdam seferberliği

Isparta’da Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR arasında ‘İstihdam İçin İşbirliği’ protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tüfek imalatı yapan firma mesleki ve teknik liselerinden mezun 100 öğrenciye istihdam sağlayacak.

ISPARTA 21.01.2021, 17:58
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Isparta’da mesleki ve teknik liseleri için istihdam seferberliği

Isparta’da Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR arasında ‘İstihdam İçin İşbirliği’ protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tüfek imalatı yapan firma mesleki ve teknik liselerinden mezun 100 öğrenciye istihdam sağlayacak.

İl İstihdam Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ITSO) Mustafa Tutar ve kurulun üyesi kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ile İŞKUR İl Müdürü Gürsel Öksüz arasında kentte bulunan 25 mesleki ve teknik lisedeki toplam 7 bin 500 öğrencinin istihdam edilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokole göre istihdam edilecek mezunların 6 ay boyunca maaşları İŞKUR tarafından karşılanacak.

İlk etapta 100 öğrenci istihdam edilecek

Protokol kapsamında ilk firma ile anlaşma yapıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve ilgili kurumlar ile Organize Sanayi Bölgesi’nde tüfek imalatı yapan işadamı Ali İhsan Kuzu arasında 100 öğrencinin istihdamını sağlayan bir protokol imzalandı.

“2 yıldır kaynakçı ustası arıyorlar ama bulamıyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, meslek ve teknik liselerden mezun olanlara artık ara değil aranan eleman denildiğini söyledi. Vali Seymenoğlu, “Çünkü sektör istiyor ama eleman yok. 2 yıldır kaynakçı ustası arıyorlar ama bulamıyoruz. Halk eğitimde kurs açalım dedik kursiyer bulamadık. Bütün kurul adına firmamıza teşekkür ediyorum” dedi.

“150 kişiye ihtiyacımız var”

Firma sahibi Ali İhsan Kuzu da 150 personel çalıştırdığını ancak 150 kişiye daha ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kuzu, “Bu protokol sayesinde inşallah sorunu çözeceğiz” dedi.

“İşverene sıfır maliyetli olacak”

İŞKUR İl Müdürü Gürsel Öksüz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik ortak bir adım attıklarını söyledi. Öksüz, “Temel amacımız iş piyasasının ihtiyaç duyduğu aranıp da bulunamayan gençlerin iş piyasasına kazandırılmasıdır. Bunun sistematik hale getirilmiş bir versiyonu. Hangi kurumlar hangi adımları atacağını biliyor. Mezun olan meslek lisesi öğrencileri İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarından yararlandırmak suretiyle işe uyumları ve iş tecrübesi kazandırılarak sanayinin ihtiyaç duyduğu elemanın yetiştirilmesini sağlamak istiyoruz. Bu işverene sıfır maliyetli olacak” dedi.

“6 ay İŞKUR maaş ve sigorta desteği verecek”

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ise protokol kapsamında ildeki tüm istihdama yönelik talepler ITSO’da toplanacağını belirterek, bu kapsamda meslek liselerindeki öğrencilerin işletmelere yönlendirileceğini kaydetti. Yılmaz, “İŞKUR da 6 ay boyunca öğrencilerin maaş ve sigorta desteğini işletmelerimize sunacaklar. Bir işadamımız 100 öğrencimizi almayı taahhüt etti. Şirketler tarafından talepler değerlendirilecek ve halk eğitim aracılığıyla belirlenen alanlarda meslek kursları verilecek. Yeni şirketlerle yeni protokoller imzalanacaktır. Kentimiz açısından geniş çapta önemli bir proje” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokoller imzalandı.
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