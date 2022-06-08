Isparta’da “Lider Çocuk Tarım Kampı” tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinlikleri başarıyla tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2014 yılından itibaren "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı altında İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine, doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tabiatla buluşmaların sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla kamp etkinlikleri düzenleniyor.

Bu çerçevede, Isparta’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklere Isparta Merkez Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden toplam 34 öğrenci katıldı. İlk gün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda "Lider Çocuk Tarım Kampı" logolu pasta kesilerek etkinlikler başladı.

Kamp programının teması ’’Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği’’ olarak belirlendi. Bu çerçevede, öğrencilerin balıkçılık ve su ürünleri konularında ilgilerini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla su ürünlerini ve su kaynaklarını tanıtmak, su ürünleri tüketiminin beslenmedeki önemi, yörelerine özgü türleri tanımaları, kaybolmakta olan türlere karşı doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi konularında İl Müdürlüğü personellerince eğitim verildi. Sunumların ardından Orman Bölge Müdürlüğü ziyaret edildi.

Programın öğleden sonraki bölümünde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Çiftçi Eğitim Merkezi gezildi. Yetkililer tarafından öğrencilere bilgi verildi.

Lider Çocuk Tarım Kampının 2. gününde öğrenciler gezilerine lokum üretim işletmesi gezisi ile başlayarak yetkililerden bilgi alındı. Ardından mantar işletmesi ve balık üretim ve işleme tesisi ziyaret edildi. SAREM’de su ürünleri tanıtıldı ve birimler gezildi. MAREM ziyaretinde ise çocuklar fesleğen dikim etkinliği gerçekleştirdiler. Kampın öğleden sonraki bölümünde elma paketleme tesisi ve ağ işletmesi ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı.

Kampın son gününde ise ilk olarak gül bahçesi ziyaret edildi. Gül bahçesinde gül toplayan, gül koklayan öğrenciler doyasıya eğlendi. Daha sonra merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde bulunan çilek bahçesine gidilerek, dalından çilek toplayan öğrencilere bahçe sahibi ve teknik personel tarafından bilgi verildi. Kampın öğleden sonraki bölümde ise öğrenciler Aşağıgökdere’de alabalık yetiştirme çiftliğinde yemek yiyerek eğlenceli vakit geçirdiler.