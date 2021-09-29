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Isparta’da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira para cezası

Isparta’da polis, kumar baskınında yakaladığı 4 kişiye toplam 5 bin 344 lira para cezası uyguladı.

ISPARTA 29.09.2021, 10:41
Isparta’da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira para cezası

Isparta’da polis, kumar baskınında yakaladığı 4 kişiye toplam 5 bin 344 lira para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kutlubey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dernek binasına baskın düzenleyen polis, para karşılığı kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 5 bin 344 lira para cezası uyguladı.

İskambil kağıtları ve kumar parası olan 850 TL de muhafaza altına alındı.

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