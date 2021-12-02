ISPARTA (İHA) – Isparta’da Kuduz hastalığına karşı havadan aşılama yapıldı. Yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmalarıyla vaka sayısının düşürülmesi için mücadeleye devam edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Avrupa Birliği Destekli "Türkiye’de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi" kapsamında; Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan yaban hayatına yönelik havadan oral aşılama işlemleri tamamlandı. Toplam 85 adet uçuş yapıldı ve 1 milyon 88 bin Adet Oral Aşı atışı gerçekleştirildi.

Söz konusu proje ile Kuduz Hastalığına karşı duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süre gelen enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuduz hastalığı ile ciddi şekilde mücadele edebilmek amacıyla vatandaşların, yetiştiricilerin, kedi ve köpek sahiplerinin bu konuda duyarlı davranmalarını, uçaktan yapılacak yaban hayatı aşılaması konusunda bilinçli olmalarını, kedi ve köpek sahiplerinin mutlaka hayvanlarına yılda bir kez kuduz aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.