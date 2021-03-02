banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Dolarda yeniden yükselişte
Dolarda yeniden yükselişte

Isparta’da Kozluca köyüne futbol sahası ve oyun parkı kuruldu

Isparta’da köylerine futbol ve voleybol sahası talep eden Kozluca gençlerinin talebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından anında yerine getirildi. Çocuklar için de oyun alanı kuruldu, vatandaşlar ve gençler için spor aletleri konuldu.

ISPARTA 02.03.2021, 14:18
2
Isparta’da Kozluca köyüne futbol sahası ve oyun parkı kuruldu

Isparta’da köylerine futbol ve voleybol sahası talep eden Kozluca gençlerinin talebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından anında yerine getirildi. Çocuklar için de oyun alanı kuruldu, vatandaşlar ve gençler için spor aletleri konuldu.

Isparta’nın Keçiborlu İlçesine bağlı Kozluca Köyü’nün gençleri spor yapabilmek amacıyla kendilerine gerekli ortamın sağlanması talebiyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaştı. Köy Muhtarı Raşit Demir, köylerinde gençlerin spor yapabilmeleri amacıyla fiziki ortamın bulunduğunu ancak, futbol sahası için kale, voleybol için saha talepleri olduğunu Başkan Başdeğirmen’e iletti. Talep üzerine köye giden belediye ekipleri, saha çalışmalarına başladı. Köy halkı ve gençlerin daveti üzerine eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Kozluca’ya giden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, burada gençler ve çocuklarla buluştu.

Isparta Belediyesi ekipleri köy meydanında bulunan yeşil alanda futbol sahası, voleybol sahası oluşturulması için çalışmalarına başlarken, kale ve voleybol direklerinin montajı tamamlandı. Ayrıca köyde bulunan ağaçlık alan içerisindeki oyun alanı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla yenilendi. Park alanı içerisine gençler ve yetişkinlerin spor yapabilmeleri amacıyla da spor aletleri yerleştirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen gençlere voleybol, futbol ve basketbol topu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlerin isteğini de kırmayarak penaltı atışı yaptı.

“Yaptığınız her hizmet bir eser olarak kalıyor”

Kozluca Köyü Muhtarı Raşit Demir, “Sayın Başkanım sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin çalışmalarınızı yakından takip ediyorum ve gurur duyuyorum. Sizlerden bazı isteklerimiz oldu, bizlere anında yanıt verdiniz ve bizlere de hizmet getirdiniz. Kozluca Köyümüz güzel bir yerleşim alanı. Yaptığınız her hizmet bir eser olarak kalıyor” dedi.

“Spor denince akan sular duruyor”

Kozluca’nın yeşillikler arasında çok güzel bir köy olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Doğa harikası bir köydeyiz. Özellikle herkesin gelerek bu güzel yerde vakit geçirmelerini öneririm. Tabi ki, bizlerde bu köylerimize hizmet etmek istiyoruz. İl Özel İdaremiz, Keçiborlu Belediyemiz köylere ve bölgeye çok güzel hizmetler veriyor, yetişilemeyen yerde de bizler olmak istiyoruz. Bizlerde buradaki güzel çocuklarımıza hizmet etmek istiyoruz. Çocuklarımız bize ulaştı, bizlerden futbol, basketbol ve voleybol yerleri istediler. Isparta Belediyesi olarak spora ayrı bir ilgi ve alakamız var. Sporun kötü alışkanlıkları önlediği düşüncesindeyiz. Spor olan yere kötülük girmiyor. Spor denince akan sular duruyor. Gençlerimizin bu kadar istekli ve hevesli olmalarından bende çok mutlu oldum. Ekip olarak gelip, burada sahaları oluşturmak, çocuklarımızın, gençlerimizin isteklerini yerine getirmek bizleri de mutlu ediyor. Gençlerimizi düşünürken, burada çocuklarımızı da düşünmemiz gerektiği inancıyla çocuk oyun parkı da kurduk. Birkaç gün içerisinde tüm eksikleri tamamlayıp oyun alanlarını oluşturmuş olacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi mutlu görünce bizlerde daha mutlu olacağız. Bizim vatandaşlarımız hizmetin en güzeline layık. Bizleri davet ettiğiniz için, ilgi alakanızdan dolayı teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.

Spor yaparken zorluk çektiklerini anlatan gençler de, “Burada futbol oynarken kalemiz yoktu. Çocukluğumuzdan buyana burada top oynuyoruz, ancak çok eksiğimiz vardı. Köy yerinde olduğumuz için saha yapmamız zor oluyordu. Başkanımızdan taleplerimiz oldu, hepsini yerine getirdi, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Vatandaşlar da, “Öncelikle Başkanımıza ve eşi Şadiye Hanım’a gençlerimizin ricasını kırmadığı için, bu yoğunluğunun arasında buraya kadar geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. 7’den 70’e çocuklarımız, gençlerimiz, bayanlarımız, herkes mutlu oldu” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20