Isparta’da Kozluca köyüne futbol sahası ve oyun parkı kuruldu

Isparta’da köylerine futbol ve voleybol sahası talep eden Kozluca gençlerinin talebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından anında yerine getirildi. Çocuklar için de oyun alanı kuruldu, vatandaşlar ve gençler için spor aletleri konuldu.

Isparta’nın Keçiborlu İlçesine bağlı Kozluca Köyü’nün gençleri spor yapabilmek amacıyla kendilerine gerekli ortamın sağlanması talebiyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaştı. Köy Muhtarı Raşit Demir, köylerinde gençlerin spor yapabilmeleri amacıyla fiziki ortamın bulunduğunu ancak, futbol sahası için kale, voleybol için saha talepleri olduğunu Başkan Başdeğirmen’e iletti. Talep üzerine köye giden belediye ekipleri, saha çalışmalarına başladı. Köy halkı ve gençlerin daveti üzerine eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Kozluca’ya giden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, burada gençler ve çocuklarla buluştu.

Isparta Belediyesi ekipleri köy meydanında bulunan yeşil alanda futbol sahası, voleybol sahası oluşturulması için çalışmalarına başlarken, kale ve voleybol direklerinin montajı tamamlandı. Ayrıca köyde bulunan ağaçlık alan içerisindeki oyun alanı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla yenilendi. Park alanı içerisine gençler ve yetişkinlerin spor yapabilmeleri amacıyla da spor aletleri yerleştirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen gençlere voleybol, futbol ve basketbol topu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlerin isteğini de kırmayarak penaltı atışı yaptı.

“Yaptığınız her hizmet bir eser olarak kalıyor”

Kozluca Köyü Muhtarı Raşit Demir, “Sayın Başkanım sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin çalışmalarınızı yakından takip ediyorum ve gurur duyuyorum. Sizlerden bazı isteklerimiz oldu, bizlere anında yanıt verdiniz ve bizlere de hizmet getirdiniz. Kozluca Köyümüz güzel bir yerleşim alanı. Yaptığınız her hizmet bir eser olarak kalıyor” dedi.

“Spor denince akan sular duruyor”

Kozluca’nın yeşillikler arasında çok güzel bir köy olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Doğa harikası bir köydeyiz. Özellikle herkesin gelerek bu güzel yerde vakit geçirmelerini öneririm. Tabi ki, bizlerde bu köylerimize hizmet etmek istiyoruz. İl Özel İdaremiz, Keçiborlu Belediyemiz köylere ve bölgeye çok güzel hizmetler veriyor, yetişilemeyen yerde de bizler olmak istiyoruz. Bizlerde buradaki güzel çocuklarımıza hizmet etmek istiyoruz. Çocuklarımız bize ulaştı, bizlerden futbol, basketbol ve voleybol yerleri istediler. Isparta Belediyesi olarak spora ayrı bir ilgi ve alakamız var. Sporun kötü alışkanlıkları önlediği düşüncesindeyiz. Spor olan yere kötülük girmiyor. Spor denince akan sular duruyor. Gençlerimizin bu kadar istekli ve hevesli olmalarından bende çok mutlu oldum. Ekip olarak gelip, burada sahaları oluşturmak, çocuklarımızın, gençlerimizin isteklerini yerine getirmek bizleri de mutlu ediyor. Gençlerimizi düşünürken, burada çocuklarımızı da düşünmemiz gerektiği inancıyla çocuk oyun parkı da kurduk. Birkaç gün içerisinde tüm eksikleri tamamlayıp oyun alanlarını oluşturmuş olacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi mutlu görünce bizlerde daha mutlu olacağız. Bizim vatandaşlarımız hizmetin en güzeline layık. Bizleri davet ettiğiniz için, ilgi alakanızdan dolayı teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.

Spor yaparken zorluk çektiklerini anlatan gençler de, “Burada futbol oynarken kalemiz yoktu. Çocukluğumuzdan buyana burada top oynuyoruz, ancak çok eksiğimiz vardı. Köy yerinde olduğumuz için saha yapmamız zor oluyordu. Başkanımızdan taleplerimiz oldu, hepsini yerine getirdi, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Vatandaşlar da, “Öncelikle Başkanımıza ve eşi Şadiye Hanım’a gençlerimizin ricasını kırmadığı için, bu yoğunluğunun arasında buraya kadar geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. 7’den 70’e çocuklarımız, gençlerimiz, bayanlarımız, herkes mutlu oldu” dedi.