banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Isparta’da Kirazlıdere’ye şev koruyucu çelik tel döşeniyor

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin terası olarak tabir edilen ve Kirazlıdere’nin dağ bölümünden toprak, taş ve kaya parçalarının can, mal ve yol güvenliğini tehlikeye sokmaması için şev koruyucu çelik tel döşemesi gerçekleştiriliyor.

ISPARTA 18.09.2021, 12:29
Isparta’da Kirazlıdere’ye şev koruyucu çelik tel döşeniyor

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin terası olarak tabir edilen ve Kirazlıdere’nin dağ bölümünden toprak, taş ve kaya parçalarının can, mal ve yol güvenliğini tehlikeye sokmaması için şev koruyucu çelik tel döşemesi gerçekleştiriliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çünür Mahallesine kazandırılan yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı Pazar yerinin asfaltlanması çalışmalarına başlıyor. Geçen günlerde üst çatı bölümünün kaplanması da tamamlanan pazaryerinin asfaltı öncesinde, alt zemindeki deforme olmuş asfalt freze ile kaldırıldı. Pazaryerinin çevresindeki kaldırımlar begonit taş ile kaplandı. Çevre düzenleme çalışmalarında sona gelinirken, önümüzdeki hafta başı itibariyle de pazaryerinin asfaltlanmasına geçilecek.

Diğer taraftan şehrin terası olarak tabir edilen ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Kirazlıdere’de de Fen İşleri Müdürlüğünce dağ bölgesindeki alandan taş ve kaya parçalarının koparak, yol can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi için belli bölgelere şev koruyucu çelik tel döşeniyor. Uygulama yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda yapılacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0