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Isparta’da kedi operasyonu

Isparta’da İtfaiye ekipleri, apartmanın çatı arasına sıkışan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

ISPARTA 25.06.2021, 14:03
Isparta’da kedi operasyonu

Isparta’da İtfaiye ekipleri, apartmanın çatı arasına sıkışan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Olay, dün akşam 22. 00 sıralarında Gülcü mahallesi 3508 sokakta 3 katlı bir binada meydana geldi. Çatı arasında kedi sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir saate yakın süren operasyonun ardından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
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