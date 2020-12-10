Isparta’da kazan hırsızlığı güvenlik kamerasında
Isparta’da daha önce mehteran takımının malzemelerini çaldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası alan ve pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şahıs, bu kez bir ikametten kazan çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, polis tarafından yakalanan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.
Isparta’da daha önce mehteran takımının malzemelerini çaldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası alan ve pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şahıs, bu kez bir ikametten kazan çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, polis tarafından yakalanan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, yaklaşık bir hafta önce Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ikametten kazan çalındığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin yabancı uyruklu Hassan A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Hassan A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Hassan A.’nın kazanı çaldıktan sonra kaçış anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hassan A.’nın omuzladığı kazan ile sokakta hızlıca yürüdüğü görüldü.
Mehteran takımı malzemelerini çalmıştıÖte yandan yabancı uyruklu Hassan A.’nın daha önce mehteran takımının malzemelerini çaldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası aldığı ve pandemi nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
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