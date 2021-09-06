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Isparta’da kaybolan 80 keçi 18 saatlik çalışmayla bulundu

Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünde kaybolan 80 keçi jandarmanın 18 saatlik çalışmasıyla bulunarak, sahibine teslim edildi.

ISPARTA 06.09.2021, 11:03
Isparta’da kaybolan 80 keçi 18 saatlik çalışmayla bulundu

Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünde kaybolan 80 keçi jandarmanın 18 saatlik çalışmasıyla bulunarak, sahibine teslim edildi.

Senirce köyünde ikamet eden İ.U., 3 Eylül Cuma günü saat 16.40 sıralarında otlatmakta olduğu keçi sürüsünden 80’inin kaybolması üzerine Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Kaybolan keçilerin bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) oluşan ekip bir ekip drone ile havadan ve karadan arama çalışması başlattı. 18 saatlik arama çalışmasının ardından kaybolan keçilerin tamamı 4 Eylül Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

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