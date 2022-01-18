Isparta’da karla mücadelede 70 iş makinesi ve 260 personel görev aldı

Isparta Belediyesi sabaha karşı başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında 70 iş makinesi ve araç ile 260 personelle çalışma gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi sabaha karşı başlayan ve günün ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan kar yağışı dolayısıyla Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Yağışın başlamasıyla birlikte belediye ekipleri öncelikli olarak ana arterler, otobüs güzergahları, okul ve hastane önlerinde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yaptı.

Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde herhangi bir kapalı yol bulunmazken, karla mücadele çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 70 iş makinesi ve araç ile 260 personel katıldı. Ekipler, yolların yanı sıra kaldırımlarda da solüsyon ve tuzlama çalışması yaptı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ettiriyor.