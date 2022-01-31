Isparta’da karla mücadele sürüyor

Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız olarak karla mücadele için çalışıyor.

Isparta’da sabah saatlerine doğru başlayan kar yağışının etkisini arttırmasıyla tüm şehir beyaza büründü. Kalınlığı 15 santimetreyi geçen ve il genelinde etkisi hissedilen yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de çalışmalarına başladı. Köylerde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler sorumluluk alanlarındaki yolların kapanmaması için mücadele ediyor. Isparta İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 50 araç ve 60 kişilik personelle kar yağışı olan 7 ilçede kar temizleme çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi. Merkeze bağlı Yakaören köyü de bu çalışmaların yapıldığı yerleşim yerlerinden, sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler ana arterlerde ve köy içindeki caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler ayrıca Gölcük Tabiat Parkı’na ve Milas Millet Bahçesi’ne çıkan yolda da kar temizleme çalışması yaptı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.