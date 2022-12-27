Isparta’da kaçak içki operasyonlarında 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ve malzemeye ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele çerçevesinde 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, kaçak olarak üretildiği tespit edilen, 30 litre rakı, 11 litre viski, 30 litre etil alkol, 1 adet anason öğütme makinesi, 15 kilogram anason, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ve 18 adet 9 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılarak kaçak içki ve malzemelere el konuldu.