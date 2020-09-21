Isparta’da kaçak cep telefonu ve elektronik eşya operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri kaçak cep telefonu ve elektronik eşya operasyonunda 13 cep telefonu, 2 kol saati ve 2 akıllı bileklik ele geçirdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesi suç ve suçlu ile mücadele kapsamında kentte gümrük kaçağı cep telefonu ve elektronik ürün satışı yapan şahıslara yönelik 17 Eylül’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 adet cep telefonu, 2 adet kol saati ve 2 adet akıllı bileklik ele geçirilirken, olayla ilgili bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.