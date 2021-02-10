Isparta’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 105 gram bonzai, 10 gram eroin ve 53 adet narkotik hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.