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Isparta’da JAK timi her daim hazır
JANDARMA ARAMA KURTARMA (JAK) TİMİ VE ARAMA/KURTARMA KÖPEK UNSURU ÖZELLİKLE HAFTA SONLARI CİDDİ YOĞUNLUĞA SAHİP OLAN YAZILI KANYON TABİAT PARKINDA GÖREVİNE DEVAM EDİYOR.
ISPARTA 03.09.2020, 10:42
Isparta’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma(JAK) timi yaralanma, kaybolma, mahsur kalma gibi olaylarda göreve hazır.
Isparta’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Sütçüler ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi arama,kurtarma ve dedektör köpekleriyle özellikle hafta sonları ciddi yoğunluğa sahip olan Yazılı Kanyon Tabiat Parkında görevine devam ediyor. 7 kişilik ekipte, 1 JAK timi ve 1 arama kurtarma köpeği bulunuyor. Ekipler Akdeniz bölgesinin önemli mesire ve kampçılık alanı olan Yazılı Kanyon Tabiat Parkında meydana gelebilecek kayıp, düşme,mahsur kalma olaylarına hızlı şekilde müdahale edecek imkan ve kabiliyete sahip özel eğitimli personellerden oluşuyor.
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