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Isparta’da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da bir iş yerinin kolon kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ISPARTA 29.09.2021, 10:42
Isparta’da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da bir iş yerinin kolon kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Gazi Kemal Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kolon kaplamasının içinden kedi sesi geldiğini duyan iş yeri sahibi durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin yerini tespit etti. Ekipler daha sonra kolonun kaplamasını keserek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

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