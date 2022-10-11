Isparta’da bir lise bahçesinde farklı tıbbi ve aromatik bitki fideleri kullanılarak; ilk kez tıbbi ve aromatik bitkiler uygulama ve gözlem bahçesi kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Tarım Alanında İşbirliği Protokolü çerçevesinde Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı. Bu çerçevede Isparta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerine “Uygulamalı Organik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi” verildi.

Isparta’da ilk

MAREM personelleri Ziraat Yüksek Mühendisleri Bilal Demir, Hasan Aslancan ve Erdinç Günay tarafından öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak tıbbi ve aromatik bitkiler anlatıldı. Eğitim çerçevesinde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde farklı tıbbi ve aromatik bitki fideleri kullanılarak; Isparta’da ilk kez tıbbi ve aromatik Bitkiler uygulama ve gözlem bahçesi kuruldu. Bu eğitimle işbirliği sözleşmesinin amacı olan ortaöğretim öğrencilerine tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili farkındalık sağlandı.