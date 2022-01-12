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Isparta’da hava sıcaklığı düşüyor
Isparta’da genelinde yarından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.
ISPARTA 12.01.2022, 18:06
Isparta’da genelinde yarından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Isparta genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada yarın akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sahil kesimlerde 0 ila 3 derece iç kesimlerde ise -5 ila -15 derece civarında olması tahmin ediliyor.