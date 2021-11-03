Isparta’da Halife Sultan Mezarlığına 8 bin kabirlik yeni alan oluşturuluyor

Isparta’da bulunan Halife Sultan Mahallesi mezarlığının şehrin en büyük mezarlığı olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mezarlığın giriş ile üst kısmında bulunan alanların dolduğunu ve yeni mezarlık alanları üretme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Isparta’da yıllık cenaze sayısının 3-3 bin 500 kişi arasında olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesi mezarlığında yeni bir alan oluşturduklarını dile getirdi. Başdeğirmen, yeni mezarlık alanının yaklaşık 8 bin kabirden oluşacağını aktararak “Alanda altyapı çalışmaları ve yolların açılmasına başladık. Buradaki ağaçları koruyoruz. Hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda bu alanda faaliyete geçmiş olacak” dedi.

Halife Sultan Mahallesi mezarlığındaki 8 bin kabirlik alanın yaklaşık 3 yıl içerisinde dolabileceğini öngördüklerini belirten Başkan Başdeğirmen, ayrıca Işıkkent Mahallesine de 310 bin metrekarelik alanda yeni bir mezarlık kurulması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Başdeğirmen, “O mezarlık alanımızın dolgu ve altyapı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Işıkkent Mahallesindeki mezarlık alanımız Halife Sultan Mezarlığından daha büyük bir alan. Orayı da tertemiz ve modern bir şekilde yapacağız” şeklinde konuştu.

Halife Sultan Mahallesi Mezarlığı içerisinde Halife Sultan Türbesinin de bakım ve onarımdan geçirildiğini aktaran Başdeğirmen, “Türbe bakımsız kalmış. Bunun da bakımını yaptık” ifadesinde bulundu.

Camilerin, ibadet yerlerinin ve türbelerin de bakımlarının sürdüğünü dile getiren Başkan Başdeğirmen, göreve gelir gelmez bir ekip kurduklarını da belirtti. Başdeğirmen, ekibin belli periyotlarla mezarlık alanlarının bakımlarını yaptıklarını ifade ederek, “Sahibi olmayan ya da kabre yakınları gelemeyen mezarlıkların kırılmış, yıkılmış yerlerini de tamir ediyoruz. Temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Amacımız dinimize uygun bir şekilde kabirlerimizi koruyabilmektir” görüşlerinde bulundu.