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Isparta’da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı

ISPARTA’DA 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHSI JASAT YAKALADI

ISPARTA 27.10.2020, 12:08
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Isparta’da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı

Isparta’da hakkında ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Timleri, Kuleönü beldesinde hakkında arama kararı bulunan bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. 26 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan A.A. isimli şahıs yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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