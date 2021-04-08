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Isparta’da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Isparta’da hafif ticari araç ile minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ISPARTA 08.04.2021, 17:50
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Isparta’da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Isparta’da hafif ticari araç ile minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. 32 HD 026 plakalı Hasan D. idaresindeki hafif ticari araç ile Gürkan D. yönetimindeki 32 GG 006 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarken, Hasan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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