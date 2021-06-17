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Isparta’da ‘gül’ zamanı

Isparta’da korona virüs salgını nedeniyle Gül Festivali yapılamadığı için Isparta Belediyesi tarafından alternatif etkinlik düzenlendi. Gül Festivali yerine yapılan Gül Konvoyu renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına uyulan festivalde Ispartalılar yoğun ilgi gösterdi.

ISPARTA 17.06.2021, 21:06
Isparta’da ‘gül’ zamanı

Isparta’da korona virüs salgını nedeniyle Gül Festivali yapılamadığı için Isparta Belediyesi tarafından alternatif etkinlik düzenlendi. Gül Festivali yerine yapılan Gül Konvoyu renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına uyulan festivalde Ispartalılar yoğun ilgi gösterdi.

Gül Festivali yerine yapılan Gül Konvoyu renkli görüntülere sahne oldu. Isparta Belediyesi önünden başlayan Gül Konvoyu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Konvoyda zabıta ekipleri, offroad ve motosiklet kulüpleri başta olmak üzere çok sayıda katılımcı vardı. Isparta Belediyesine ait araçların üzerinden vatandaşlara gül suyu serpildi, gül çiçeği atıldı. Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat edilen konvoya Isparta halkı yoğun ilgi gösterdi. Konvoy, Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in korteji selamlamasının ardından son buldu.
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