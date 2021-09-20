Isparta’da görme engelliler ‘sporda engel yok’ diyerek, pedal bastılar

Isparta’da görme engelliler Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında belediye personeliyle çift kişilik tandem bisikletlere binerek, pedal çevirdi.

16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Isparta Belediyesi etkinliklere görme engelli vatandaşları da dahil etti. Etkinlik kapsamında Isparta’daki görme engelli vatandaşlar belediye personeli ile birlikte çift kişilik tandem bisikletlere binerek, pedal çevirdi.

Isparta Valiliği önünde başlayan etkinlikte görme engelliler, belediye personeli ile birlikte 6 Mart Caddesi, Belediye önü, Mimar Sinan Caddesi bölgesini takip ederek yine valilik önünde son bulan bisiklet turu gerçekleştirildi.

Böyle bir hafta ve etkinliğin içerisinde yer almanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren görme engelli vatandaşlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Engelli vatandaşlar, “Bizler için çok güzel, eğlenceli ve farklı bir etkinlik oldu. Spor yapmayı çok seviyoruz, sporda engel yok, herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Biz, araçta hiçbir duygu hissetmiyoruz, bisiklet binerek, pedal çevirerek yol gittiğimizi hissediyoruz. Engelli ailelerimize seslenmek istiyoruz, çocuklarını evlerde alıkoymasınlar, dışarıya çıkarsınlar, spor yaptırsınlar” dedi.